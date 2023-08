Wenn der Pfarrhof zur Gemeindekanzlei wird

Das denkmalgeschützte Haus gegenüber der Kirche in Ruderatshofen soll einen Sitzungssaal bekommen. Dabei sind einige Unstimmigkeiten zu klären.

Einige Bauanträge behandelte der Gemeinderat Ruderatshofen in seiner jüngsten Sitzung. Am meisten ins Detail ging es bei der geplanten Umnutzung des ehemaligen Pfarrhofs als zukünftige Gemeindekanzlei samt Anbau eines Treppenhauses.

Christian Stadtmüller vom gleichnamigen Architekturbüro in Kaufbeuren zeigte die neuesten Entwürfe für den geplanten Umbau. Das Hauptaugenmerk bei der Werkplanung für das Gebäude gegenüber der Kirche liegt demnach auf dem neuen Treppenhaus und der nötigen Barrierefreiheit in allen Büroräumen sowie dem Erhalt der Stuckornamente – und der Vorgabe, einen großen Sitzungssaal zu bekommen.

Schwieriges Unterfangen: Die Decken müssen eingedämmt werden

Ebenso wichtig: Die optimale Platzierung der neuen Lüftungsanlage, die Dämmung des Gebäudes – und die Vorgaben des Landesamts für Denkmalschutz zu erfüllen. Ein schwieriger Akt ist es laut Planungsbüro außerdem, die Decken im ersten Stock abzufangen und mit der tieferliegenden Decke den Schall etwas einzudämmen. Ratsmitglied Alfred Maier informierte sich über die Notwendigkeit der Lüftungsanlage und wünscht sich dafür eine platzsparende Verlegung im Dachgeschoss, eventuell den Einbau in die Zwischendecke. Stadtmüller will dies mit dem Statiker und der Lüftungsbaufirma abklären. „Ich habe mich noch nicht fragen getraut, aber denkbar ist es“, sagte er.

Ratsmitglied Christian Schmölz wünscht sich einen geringeren Querschnitt der Ab- und Zuluftrohre und fragte nach dem Alter der Fenster. „Das angebaute zweite Treppenhaus ist für den Brandschutz elementar. Die Anforderungen sind hier gering“, sagte der Architekt. Am Ende gab es eine 11:0-Abstimmung für die weitere Gebäudeentwicklung.

Neue Carportanlage im Gewerbegebiet Am Fürgen

Außerdem stellte Bürgermeister Johann Stich den geplanten Neubau einer Carportanlage mit 20 Stellplätzen und einer PV-Anlage auf dem Dach im Gewerbegebiet Am Fürgen vor. Außerdem sind dort Elektro-Ladestationen vorgesehen. Von den Ratsmitgliedern gab es dazu das gemeindliche Einvernehmen.

Beim Bauantrag für die Aufstockung eines Hausdachs samt Erweiterung des Erdgeschosses und Obergeschoss auf der Südseite war der Bauherr persönlich bei der Sitzung im Rathaus – und konnte so die geplante Vorgehensweise den Räten erklären. Ein weiterer Bauantrag behandelte den Neubau einer Maschinenhalle auf einem Grundstück in Heimenhofen.

Auf der Straße Am Obstgarten Richtung Holdersberg muss ein neuer Asphalt drauf

Nochmals ging es im Rat um die Erneuerung des Straßenteilstücks Am Obstgarten Richtung Holdersberg. Dort entsprechen viele alte und defekte Betonplatten nicht mehr den Anforderungen an eine Straße, sodass ein neuer Asphaltbelag aufgezogen wird. Franz Barnsteiner hofft dabei auf eine Kostenreduzierung. Bürgermeister Stich will darüber verhandeln.

