01.01.2022 | Stand: 13:27 Uhr

Eine 44-jährige Frau ist am Freitagnachmittag in Lengenwang von ihrem Pferd gestürzt und verletzte sich schwer. Das Pferd der Reiterin hatte aufgrund mehrerer Ponys in einem Pferdestall gescheut. Die Reiterin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer an der Schulter. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.