Pflügen bald E-Traktoren von Fendt und Co. die Felder im Allgäu?

Neben der Autobranche suchen auch längst andere Wirtschaftsbereiche nach Alternativen zu Benzin und Diesel. Wie weit sind Landtechnik-Firmen wie Fendt dabei?

Von Kathrin Zeilmann, dpa

21.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Ohne Diesel läuft nichts in der Landwirtschaft: Mähdrescher, Häcksler, Traktoren verbrauchen viele Liter pro Tag. Fünf Prozent des jährlichen Dieselverbrauchs in Deutschland gehen aufs Konto der Land- und Forstwirtschaft, wie das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft schätzt. In der Energiekrise sind die Kosten der Betriebe gestiegen. Zudem hat die EU auch für die Landwirtschaft Klimaziele zur Senkung des Emissionsausstoßes formuliert. (Lesen Sie auch: Interview mit Fendt-Entwicklungschef: Wann kommt der erste Wasserstoff-Traktor?)

