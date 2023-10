Erneuerbare Energien für Schüler erlebbar machen

Die Grund- und Mittelschule Unterthingau hat ihre neue PV-Anlage erhalten. Wie die Schule das mit ihrem pädagogischen Auftrag verbindet.

19.10.2023 | Stand: 12:38 Uhr

Im Beisein von Unterthingaus Bürgermeister Bernhard Dolp, dem Schulverbandsvorsitzenden, Bürgermeister Dr. Stephan Bea aus Görisried, sowie Schulleiter Markus Schubert erläuterte Max Vetter von der Firma Vetter Photovoltaik und Service den Grundschulkindern der Klasse 4b am Display in der Schulaula die neue Photovoltaikanlage auf ihrem Schuldach.

90 Prozenr der neuen Photovoltaik-Anlage sind recycelbar

Dabei konnten die Kinder auch Fragen stellen. So erfuhren sie unter anderem, wie so ein Photovoltaik-Modul aufgebaut ist und dass es 18 Kilogramm wiegt. Es interessierte sie auch, dass nach Angaben Vetters sämtliche verbaute Teile zu 90 Prozent recycelbar sind und wiederverwendet werden.

Schulverbandsvorsitzender Dr. Bea erläuterte, dass auf dem Schuldach nach Osten, Süden und Westen eine 34 kWp-Photovoltaikanlage mit 83 Modulen samt zwei Wechselrichtern installiert wurde. Den so erzeugten Strom nutzt die Grund- und Mittelschule Unterthingau direkt selbst. Nicht benötigter Strom wird ins Netz eingespeist. So erhalte die Schule auch Einnahmen. Der Einsatz erneuerbarer Energien rechne sich also. Denn in weniger als sieben Jahren habe sich die Investition amortisiert, betonte Bea.

Anlage soll den Schülerinnen und Schülern ein praktisches Beispiel sein

Die Schule habe natürlich auch einen pädagogischen Auftrag und sollte die Nutzung der erneuerbaren Energien auch vorleben, sagte der Schulverbandsvorsitzende. Er dankte der Firma Vetter, welche nicht nur die Anlage installiert, sondern sich auch mit einer Spende an dem Display beteiligt hat.

Auf dem Monitor können Schülerinnen und Schüler Daten zur Anlage genau beobachten. Bild: Rosemarie Klimm

Indem per Display unter anderem gezeigt werde, wie viel Strom aktuell erzeugt und genutzt wird, wolle die Schule für ihre Schülerinnen und Schüler erneuerbare Energien erlebbar machen.

Rektor Markus Schubert vereinbarte auch gleich einen Schnuppertag bei der Installationsfirma für die achte Klasse, bei dem sich die Jugendlichen über dieses Arbeitsfeld noch genauer informieren können.

