"Pilgern ist nicht nur für Gläubige": Marktoberdorfer Herbergseltern räumen mit Vorurteilen auf

Heidi und Joachim Weiß betreiben eine Pilgerherberge in Marktoberdorf. Am Rande des Jakobswegs treffen sie auf die verschiedensten Gäste.

30.03.2023 | Stand: 17:40 Uhr

„Das Erste, was wir machen, wenn sie ankommen, ist ihnen auf der Terrasse etwas zu trinken anzubieten“, sagt Heidi Weiß. Wenn sie dann das Haus betreten, schaut die Herbergsmutter ihnen gerne auf die Füße, schätzt die Schuhgrößen und verteilt Hausschuhe. Neben der Treppe, die zu den Schlafzimmern der Pilgerinnen und Pilger führt, befindet sich eine kleine, selbst gebaute Rezeption. Dort erfolgt die Anmeldung. „Wir brauchen den Namen, die Adresse und den Ort auf dem Jakobsweg, an dem sie gestartet sind sowie den, wo sie hin wollen“, sagt Joachim Weiß. Wer in der Unterkunft des Ehepaares unterkommen will, muss außerdem seinen Pilgerausweis vorzeigen, den Nachweis, dass er oder sie auch wirklich auf Pilgerschaft ist. Dieser bekommt bei der Anmeldung einen Stempel, der darauf hinweist, dass die jeweilige Person in der Herberge übernachtet hat. „Darauf legen wir Wert. Hier sollen Pilger unterkommen, keine Touristen“, sagt der Herbergsvater. Ein Pilgerausweis kann im Internet gekauft werden.

