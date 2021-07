Pkw prallt in Marktoberdorf gegen Laster - und dann gegen ein anderes Auto: Fahrerin (79) verletzt

Zu einem Unfall mit einer Verletzten ist es am Montag in Marktoberdorf gekommen. Warum die Autofahrerin einen Crash mit einem Lkw und noch einem Pkw verursachte

27.07.2021 | Stand: 12:57 Uhr

Am Montagvormittag hat eine 79-jährige Rettenbacherin die Iglauer Straße in Marktoberdorf in nördlicher Richtung befahren und wollte mit ihrem Pkw die Brückenstraße geradeaus in Richtung Johann-Georg-Fendt-Straße überqueren. Dabei übersah die 79-Jährige einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Lkw.

Trotz Notbremsung prallte der Laster gegen die Beifahrerseite des Pkw

Der 51-jährige Fahrer des Lkws konnte trotz sofort eingeleiteter Notbremsung einen Zusammenstoß nicht vermeiden und fuhr mit seinem Lkw gegen die Beifahrerseite des Citroen Berlingo der 79-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Citroen Berlingo gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, dessen Fahrer in der Johann-Georg-Fendt-Straße verkehrsbedingt wartete, um nach rechts auf die Brückenstraße abbiegen zu können.

Warum auch die Marktoberdorfer Feuerwehr noch alarmiert werden musste

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Citroen Berlingo und der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da sich durch den Aufprall die Airbags des Citroen Berlingo öffneten und es zu einer Rauchentwicklung im Innenraum kam, wurde die Freiwillige Feuerwehr Marktoberdorf ebenfalls alarmiert und befand sich mit 15 Personen im Einsatz.