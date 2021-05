Markus Schmutzer aus Marktoberdorf ist in der Sendung First Dates – Ein Tisch für zwei. Wie es dazu kam, was seine Schwester damit zu tun hat und wen er trifft.

28.05.2021 | Stand: 18:54 Uhr

„Meine Schwester hat mir geschrieben, sie braucht ein Video von mir“, schildert Markus Schmutzer aus Marktoberdorf die Ausgangssituation. Ein bisschen wie bei einer Bewerbung soll es sein, nur lustiger. „Ich habe das mit meinem Handy gemacht und ihr geschickt. Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht.“ Als er dann doch mal nachfragte, antwortete Ivonne vielsagend: „Das ist eine Überraschung. Es meldet sich einer aus Köln.“