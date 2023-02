Polizei ermittelt mutmaßlichen Einbrecher in Ruderatshofen

Für zehn Einbrüche in Häuser und Autos in Ruderatshofen soll ein 17-Jähriger verantwortlich sein. Die Polizei hat den Tatverdächtigen nun ermittelt.

28.02.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Ein 17-Jähriger soll für mehrere Einbrüche in Ruderatshofen verantwortlich sein. Die Marktoberdorfer Polizei hat den Jugendlichen aus dem Raum Augsburg als Tatverdächtigen ermittelt. Laut Polizei soll er in der Nacht auf den 14. Februar 2023 Bargerl und Kreditkarten aus mehreren Häusern und Autos am Bahnhof in Ruderatshofen gestohlen haben.

Einbrecher in Ruderatshofen ermittelt: Strafverfahren gegen 17-Jährigen eingeleitet

In etwa zehn registrierten Fällen entstand dabei ein Schaden im Gegenwert einer mittleren vierstelligen Summe. Gegen den 17-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

