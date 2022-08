Polizei erwischt 16-jährigen Fahrradfahrer mit Einhandmesser in Marktoberdorf

Polizeibeamte haben in Marktoberdorf einen 16-jährigen Fahrradfahrer kontrolliert, weil er ohne Licht fuhr. Der Jugendliche hatte ein Einhandmesser bei sich.

29.08.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen in Marktoberdorf haben Polizisten bei einem 16-jährigen Fahrradfahrer ein verbotenes Einhandmesser gefunden. Nach Angaben der Polizei kontrollierten die Beamten den Jugendlichen, weil er ohne Licht und telefonierend gefahren war. (Lesen Sie dazu auch: Verbotenes Klappmesser dabei: Polizeikontrolle in Marktoberdorf)

Der 16-Jährige versteckte das Messer in der Unterhose

Das Einhandmesser hatte der 16-Jährige in seiner Unterhose versteckt. Die Polizisten leiteten zwei Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit gegen ihn ein.

