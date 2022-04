An der Wertach bei Marktoberdorf ist ein 34-Jähriger beim Angeln kontrolliert worden. Der Mann hatte jedoch keine Erlaubnis zum Fischen.

Ein 34-jähriger Mann hat am Montagabend an der Wertach in Marktoberdorf ohne jegliche Erlaubnis gefischt. Die Polizisten führten an der Wertach eine Kontrolle durch und entdeckten ihn beim Angeln. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei mehrere Angeln bei sich, doch keinerlei Dokumente, die ihm das Fischen erlauben. Die Polizei ermittelt nun wegen Fischwilderei.

