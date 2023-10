Vierjähriges Kind von Transporter überrollt

Ein vierjähriger Junge geht mit seiner Familie in Marktoberdorf spazieren. Dabei wird das Kind plötzlich von einem anfahrenden Transporter erfasst.

11.10.2023 | Stand: 12:50 Uhr

Ein Kleinkind ist am Dienstagnachmittag in Marktoberdorf von einem Transporter überrollt worden. Der Junge musste laut Polizei per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden.

Demnach wollte ein 22-jähriger Paketdienstfahrer von einem Parkplatz aus auf die Eberle-Kögel-Straße fahren. Dabei Lief eine Familie vor dem Auto in Richtung Innenstadt vorbei. Während der Rest der Familie noch am Kleintransporter vorbeilaufen konnte, wurde der vierjährige Sohn, der unmittelbar hinter seiner Verwandtschaft lief, vom anfahrenden Fahrzeug erfasst und überrollt.

Vater muss Sohn unter dem Auto herausziehen - Kind wird per Helikopter in Klinik gebracht

Der Vater musste seinen vierjährigen Sohn unter dem Kleintransporter herausziehen. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst und einen hinzugerufenen Notarzt versorgt. Da aber wegen des Unfallgeschehens von schweren Verletzungen beim Kind auszugehen war, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Vierjährigen in eine nahegelegene Klinik flog.

Gegen den 22-jährigen Fahrer des Transporters leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts auf Fahrlässige Körperverletzung ein.

Die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie immer hier.