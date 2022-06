Polizei klärt Fahrraddiebstähle in Marktoberdorf auf

In Marktoberdorf kam es in letzter Zeit häufiger zu Fahrraddiebstählen. Nun hat die Polizei mehrere Täter ermittelt - einen davon durch Zufall.

Schon Mitte Mai haben unbekannte Täter zwei Fahrräder entwendet: eines in Kaufbeuren am Bahnhof, das andere in der Burgstraße in Marktoberdorf. Nach Angaben der Polizei nutzten sie die Räder für die Fahrten von und zum Bahnhof. Die Polizei fand die beiden Fahrräder am 22. Mai in der Burgstraße und ermittelte die Täter. (Lesen Sie dazu auch: Unbekannter stiehlt Fahrrad in Marktoberdorf: Polizei sucht Zeugen)

Andere Lichtern an gestohlenem Fahrrad

Als die Fahrräder an die Besitzer ausgehändigt wurden, bemerkten diese, dass an einem Rad Lichter angebracht waren, die nicht zum Fahrrad gehörten. Vorder- und Rücklicht, die mit einem Gummiband am Rad befestigt gewesen waren, wurden vermutlich von einem anderen Fahrrad entwendet - möglicherweise im Bereich des Bahnhofes Marktoberdorf.

Der Besitzer der Lichter wird gebeten, sich mit der Polizei Marktoberdorf in Verbindung zu setzten. Die Telefonnummer lautet: 08342/96040.

Ein weiterer Diebstahl wurde zufällig aufgeklärt

Durch Zufall klärte die Polizei einen weiteren Fahrraddiebstahl auf: Ein 15-Jähriger leihte einer 14-Jährigen sein Fahrrad, mit dem sie zu McDonalds in Marktoberdorf fuhr. Dort erkannte ein anderes Mädchen jedoch, dass es sich um das Rad handelte, das ihrer Mutter am 22. Mai gestohlen wurde. Der Diebstahl war bei der Polizei zwar noch nicht angezeigt, das Fahrrad konnte jedoch eindeutig identifiziert werden.

Nun wird wegen Fahrraddiebstahls in Marktoberdorf ermittelt

Gegen den Buben wird nun wegen Fahrraddiebstahls ermittelt. Die Polizei bittet aus diesem Anlass, gstohlene Fahrräder grundsätzlich zur Anzeige zu bringen, da so die Zuordnung erleichtert wird, sobald das Fahrzeug wieder gefunden wird.

