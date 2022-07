Diverse Tabakwaren hat eine 13-jährige Schülerin in einem Supermarkt in Marktoberdorf gestohlen. Dabei wurde sie allerdings auf frischer Tat ertappt.

15.07.2022 | Stand: 12:41 Uhr

Beim Ladendiebstahl ist eine 13-jährige Schülerin in einem Verbrauchermarkt in der Johann-Georg-Fendt-Straße in Marktoberdorf ertappt worden. Eine Verkäuferin beobachtete am Donnerstagnachmittag, wie die 13-Jährige diverse Tabakwaren im Wert von 30 Euro einsteckte.

Polizei Marktoberdorf: Das Mädchen wurde ihren Erziehungsberechtigten übergeben

Anschließend wollte das Mädchen das Marktoberdorfer Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen, berichtet die Polizeiinspektion Marktoberdorf. Die 13jährige wurde danach an die Erziehungsberechtigten übergeben.