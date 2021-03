Polizei Marktoberdorf meldet 176 Verstöße gegen die Corona-Regeln

176-mal ist die Polizei Marktoberdorf im Jahr 2020 dem Verdacht auf Verstößen gegen Coronaregeln nachgegangen. Warum das den Polizisten nicht immer leichtfiel.

13.03.2021 | Stand: 10:00 Uhr

Mit acht Beteiligten aus sieben Haushalten haben junge Leute in Bidingen Ende Januar illegal eine Geburtstagsparty gefeiert – ein schwerwiegender (Corona-)Verstoß gegen das Infektionsgesetz, bei dem die Marktoberdorfer Polizei gleich achtmal Anzeige erstatten musste. „Statistisch schlägt sich so eine Corona-Party natürlich stark nieder“, sagt Inspektionsleiter Helmut Maucher beim Vorstellen der jährlichen Kriminalstatistik für Marktoberdorf und Umgebung.

Zumeist haben Zeugen der Marktoberdorfer Polizei die Fälle zugetragen

Insgesamt 176 solcher potenzieller Ordnungswidrigkeiten, die der Coronapandemie geschuldet sind, musste die Marktoberdorfer Polizeiinspektion im Jahr 2020 nachgehen. Denn es gab insgesamt 176 Anzeigen. Hauptsächlich sind dabei „gegenseitige Anzeigen“ erfasst, berichtet Maucher, also beispielsweise Anzeigen von Nachbarn, die der Polizei zugetragen haben, dass im Haus gegenüber eine Party mit zahlreichen Gästen gefeiert wurde. „Jedem solchen Fall müssen wir nachgehen“, sagt der Marktoberdorfer Polizeichef. „Von uns aus schreiten wir aber ausschließlich bei schwerwiegenden Verstößen ein.“

Im nächsten Schritt prüft das Landratsamt Ostallgäu die jeweilige Anzeige und erlässt gegebenenfalls einen Bußgeldbescheid. Wird das Verfahren eingestellt, zum Beispiel weil der Verstoß geringfügig ist oder sich nicht beweisen lässt bleibt es bei einer „Verwarnung ohne Verwarnungsgeld“, erklärt Maucher.

Polizeichef ist froh darüber, dass es einen gewissen Ermessensspielraum gibt

Er ist froh, dass die Kreisbehörde da einen gewissen Spielraum habe. „Die Situation ist ja für niemanden einfach, auch weil sich die Corona-Regeln ständig ändern.“ Deshalb sei viel Fingerspitzengefühl nötig.

Zuletzt, bei dem frühlingshaften Wetter, stiegen die Anzeigen aufgrund von Corona-Verstößen übrigens wieder, berichten Maucher und sein Stellvertreter Bernd Stapfner. Dabei sei es gerade im Freien, zum Beispiel in beliebten Naherholungsgebieten wie am Ettwieser Weiher in Marktoberdorf, schwierig, gewissermaßen die Grenzen zwischen legalem und illegalem gemeinsamem Aufenthalt – also zwischen zufälligem und geplantem Treffen von Gruppen – zu ziehen, sagt Stapfner.

Ein Picknick in Marktoberdorf wurde offenbar zum Infektionstreiber

Gleiches gilt beispielsweise auch für ein Picknick von fünf Großfamilien, wie es kürzlich von mehreren Dutzend Leuten am Modeon veranstaltet wurde – dank getrennter Decken der jeweiligen Kleinfamilie offenbar unter Wahrung der Corona-Vorschriften. Dennoch war besagtes Picknick offenbar ein Infektionstreiber.

