Unbekannte haben an eine Garage in Marktoberdorf ein Hakenkreuz gesprüht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

05.03.2023 | Stand: 10:12 Uhr

In der Nacht vom 03.03 auf den 04.03.2023 wurde durch einen unbekannten Täter an einer Garage in der Hans-Weber-Straße in Marktoberdorf ein Hakenkreuz angebracht. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000,- Euro.

Die Ermittlungen zum Hintergrund sowie zu dem bislang unbekannten Täter wurden durch die Polizei Marktoberdorf aufgenommen. Diesbezügliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Rufnummer 08342/96040 erbeten.