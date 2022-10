Nach den Todesdrohungen an mehreren Schulwänden gab es zwischenzeitlich Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Wie die Fahnder den Fall jetzt beurteilen.

03.10.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Nach den sogenannten Graffiti-Drohungen an der Realschule in Marktoberdorf sind die polizeilichen Ermittlungen so gut wie abgeschlossen. Das berichtet Polizeipressesprecher Holger Stabik vom Präsidium Schwaben Süd/West in Kempten auf Nachfrage unserer Redaktion. „In Kürze übergeben wir die Ermittlungsergebnisse an die Staatsanwaltschaft.“ Es gebe allerdings letztlich keine verwertbaren Ergebnisse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.