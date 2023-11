Polizeichef geht in Ruhestand - "Manche Bilder wird man nicht mehr los"

Der Marktoberdorfer Polizeichef Helmut Maucher hört auf. Im Interview spricht er über Einsätze, die sich einprägten - im Guten wie im Schlechten.

23.11.2023 | Stand: 19:28 Uhr

Sechs Jahre leitete Helmut Maucher die Polizeiinspektion Marktoberdorf. Nun geht der 60-jährige gebürtige Schongauer in den Ruhestand. Im Interview blickt Maucher auf seine 43 Dienstjahre sowie seine Zeit in Marktoberdorf zurück. Und er erinnert sich an Einsätze, die sich einprägten – im Guten wie im Schlechten. Seinen Posten übernimmt nun eine Frau. Damit erhält die Polizei in Marktoberdorf zum ersten Mal eine Chefin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.