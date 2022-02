Die Aggressivität nimmt zu und Polizisten in Marktoberdorf werden immer häufiger Opfer von Attacken. Polizeichef Maucher sagt, warum die Hemmschwelle sinkt,

12.02.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Immer häufiger werden Polizeibeamte in Marktoberdorf bei Einsätzen Opfer von Gewalt, sagt der Marktoberdorfer Polizeichef Helmut Maucher. Bei den allermeisten Übergriffen spielen Alkohol und Drogen eine Rolle. Nach dem Doppelmord an zwei jungen Polizisten vor Kurzem in Rheinland-Pfalz rücke das Thema Sicherheit wieder verstärkt ins Bewusstsein der Beamten in Marktoberdorf, sagt Maucher.