In Marktoberdorf haben Polizisten einen 18-Jährigen kontrolliert. Der junge Mann roch nach Marihuana. Die Beamten durchsuchten ihn und wurden fündig.

26.03.2021 | Stand: 09:30 Uhr

Bei einer Kontrolle in der Marktoberdorfer Innenstadt haben Polizisten bei einem 18-Jährigen Drogen gefunden. Laut Polizei fiel den Beamten am Mittwochabend Marihuana-Geruch an dem jungen Mann auf.

18-Jähriger hat Cannabis dabei

Sie durchsuchten den 18-Jährigen und fanden eine geringe Menge Cannabis. Der Mann bekommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

