Polizist beobachtet Fahrerflucht in Marktoberdorf und nimmt die Verfolgung auf

Der Inspektionsleiter der Polizei Marktoberdorf hat einen Lastwagen wegfahren sehen, nachdem dieser ein Verkehrsschild beschädigt hatte. Er verfolgte ihn.

06.09.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Der Inspektionsleiter der Polizei Marktoberdorf hat am Montag während seiner Mittagspause einen Lastkraftwagen dabei erwischt, wie er ein Verkehrsschild beschädigte. Nach Angaben der Polizei hörte er beim Eisessen in der Georg-Fischer-Straße das laute Geräusch, dass beim Zusammenstoß mit dem Schild ertönte und sah kurz danach einen Lastwagen in Richtung Norden davonfahren. Der Mast des gerammten Verkehrsschildes wurde verbogen. Der Sachschaden beträgt 150 Euro. (Lesen Sie dazu auch: Weitere Fahrerflucht in Marktoberdorf: Zeugin merkt sich das Kennzeichen)

Der Inspektionsleiter verfolgte und erwischte den Unfallverursacher

Zunächst fuhr der Lastwagenfahrer unerkannt davon. Der Polizist nahm jedoch umgehend die Verfolgung auf und ermöglichte so die Ermittlung des Verantwortlichen noch am Tag der Tat. Der Unfallverursacher ist ein 69-jähriger Mann. Gegen ihn leiteten Polizeibeamte ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Lesen Sie auch: Zeuge beobachtet Unfallflucht in Marktoberdorf: Verursacherin wird gefunden