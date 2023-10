Das hat es mit dem Popcorn-Wettbewerb in Stötten auf sich

An der Grundschule Stötten ist ein Popcorn-Mais-Pflanzwerttberb veranstaltet worden. Er hat bei den Kindern für viel Begeisterung - und gutes Popcorn gesorgt.

26.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Im vergangenen Jahr hatte der Kürbispflanzwettbewerb bei den Kindern an der Grundschule Stötten große Begeisterung ausgelöst. Auf vielfachen Wunsch stand in diesem Jahr ein neuer Pflanzwettbewerb auf dem Plan: der Popcorn-Mais-Pflanzwettbewerb, initiiert vom örtlichen Gartenbauverein in Zusammenarbeit mit der Grundschule Stötten. Im Frühjahr dieses Jahres erhielten die Schulkinder das Saatgut für die Maispflanzen. Jedes Kind sollte einen Teelöffel voll Maiskörner aussäen und über den Sommer hegen und pflegen.

Kinder haben Maisplanzen selber angebaut

Die Kinder brachten nun stolz ihre selbst angebauten Maispflanzen zur Schule mit, die Ergebnisse waren vielfältig und beeindruckend. Einige Pflanzen hatten erstaunliche Höhen von bis zu 2,50 Metern erreicht, während andere bis zu sieben Kolben trugen. Bei sehr schönem Wetter fand dann die mit Spannung erwartete Siegerehrung im Stöttener Schulhof statt.

Die Kinder der Grundschule Stötten präsentieren stolz ihre Maispflanzen. Bild: Gabriele Sigl

Der Vorsitzende des Gartenbauvereins Stötten, Leo Reichhart, erklärte den Kindern zunächst das Geheimnis des Maises. Sie erfuhren, wie Mais bestäubt wird und woher er ursprünglich stammt. Dann tauschten die Kinder ihre Erfahrungen aus, vom schnellen Wachstum einiger Pflanzen bis hin zu den Samen, die leider nicht aufgingen. Einige Familien hatten die gesamte Bandbreite der Aufzucht- und Pflegearbeiten gemeinsam unternommen.

Natürlich gab es in Stötten auch eine Kostprobe

Diejenigen Kinder, die eine Maispflanze zur Schule mitbrachten, wurden für ihren Einsatz belohnt. Die Preise reichten von schönen Büchern bis zu kleinen Obstbäumchen für den eigenen Garten. Zudem gab es noch eine Schätzfrage für alle Schulkinder. Passend zur Jahreszeit präsentierte eine Schulklasse ein Herbstgedicht. Der Höhepunkt der Siegerehrung war die Vorführung, wie das Popcorn in der Pfanne aufploppt. Der Duft von frischem Popcorn erfüllte die Luft und alle genossen eine knusprige Kostprobe.

