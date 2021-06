Positive Nachricht für die Stadt: Neue Mieter für das Oberdorfer Forum gefunden

Nach längerer Suche: Wer in die Immobilie im Zentrum von Marktoberdorf einziehen wird und wie es nach dem Brand in dem neuen Fitnessstudio weitergeht.

Diesmal beginnt unser Rundgang in der Kaufbeurener Straße am MOD-City Center – beziehungsweise Oberdorfer Forum, wie das Einkaufszentrum jetzt nach dem Umbau heißt. Nach zwei Jahren Leerstand zieht dort bald neues Leben in die lange Jahre von Feneberg genutzte, 900 Quadratmeter große Mietfläche ein, wie Gebäudeeigentümer Morris Immobilien berichtet. Und zwar soll dort im vierten Quartal 2021 die Kette TEDi mit „Ge- und Verbrauchsartikeln des täglichen Bedarfs“ – aber ohne Lebensmittelsortiment – ihre Türen öffnen.

Ursprünglich andere Pläne für Immobilie in Marktoberdorf

Morris-Geschäftsführer Alexander Neißendorfer räumt ein, dass er ursprünglich andere Pläne mit den Räumen hatte: „Unser eigentliches Ziel, ein regionales Unternehmen als Mieter zu gewinnen, haben wir nicht erreicht“, sagt er und macht dafür die Corona-Pandemie verantwortlich. Schon der erste Lockdown habe „alle gerade begonnenen Gespräche mit mittelständischen Einzelhändlern aus der Region“ erst ins Stocken und danach zum Erliegen gebracht, berichtet der Investor. Um so froher ist Neißendorfer, dass er nun einen neuen Mieter für die attraktive Gewerbefläche gefunden hat. „Der wirtschaftliche Druck auf uns stieg“, erklärt er. Bislang wagten sich aber nur „größere Ketten“ langsam aus der Reserve.

Was die weiteren Leerstände in dem Einkaufszentrum angeht, setzt der Morris-Geschäftsführer aber nach wie vor auf lokalere Lösungen: „Wir wünschen uns für die circa 220 Quadratmeter des ehemaligen Crazy Pub eine künftige Nutzung als hochwertiges Altbau-Büro und eine Gastronomie oder einen Lebensmittelhandel in der ehemaligen Restaurant-Marmaris-Fläche mit 90 Quadratmetern“, sagt er.

Brand im Fitnessstudio hat Fassade beschädigt

Auch zum Saunabrand auf der Dachterrasse des Fitnessstudios hellofit äußert sich der Eigentümer des Einkaufszentrums gegenüber der Allgäuer Zeitung: „Der Brand hat auch Schäden an der Fassade, der Fotovoltaikanlage und an der Mieteinheit darunter verursacht.“ Er geht von einer Schadenshöhe zwischen 70 000 und 100 000 Euro aus. Die Kripo ermittle noch. All das hat laut Neißendorfer aber keine schlimmen Auswirkungen auf den Betrieb des Einkaufszentrums. „Auch hellofit hat trotz des Brandes seine Pforten inzwischen geöffnet.“ Mit der bisherigen Kundenresonanz sei das Fitnessstudio zufrieden.

Sternblut-Sängerin Mona als Fitness-Trainerin

Wir bleiben beim Thema Fitness und gehen in die Viererstraße. Wie berichtet, hat Sternblut-Sängerin Mona, die seit fünfeinhalb Jahren als selbstständige Gesundheitstrainerin arbeitet, in den weitläufigen Räumen der Kunstgalerie Arktika in der Viererstraße ihr Loft – Mona Holzmann eingerichtet. „Einen eigenen Raum für meine Gesundheitskurse zu haben, war immer mein Traum“, sagt die 28-Jährige, deren Schwerpunkt Rücken-Probleme sind. Auf 160 Quadratmetern bietet sie nun Faszientraining, Wirbelsäulengymnastik, Pilates und Yoga sowie das Power Work-out Body Booster für jeweils bis zu zwölf Teilnehmer an.

Gymnastikkurse für Männer

Zudem halten in dem früheren Galerie-, Ballett- und Kirchensaal vier Kolleginnen von Holzmann ihre Stunden ab, von Yoga für Schwangere über Flamenco bis zu Gymnastikkursen für Männer und Wobble Muskeltraining für Kinder. „Ich nehme gern weitere Mieter auf“, sagt Holzmann. Ihr Raum sei wegen der Größe ideal, um die Corona-Abstände einzuhalten.

Die Resonanz der Kursteilnehmer sei gut. „Die Freude ist groß, dass es jetzt richtig losgehen darf“, sagt Holzmann. Dennoch will sie auch weiterhin Online-Kurse anbieten. Ab Herbst plant sie zudem Gesundheits- und Yoga-Workshops und, wenn es sich ergibt, „auch etwas im Musikbereich“.

„Weg mit dem Corona-Speck“

Am Montag nimmt zudem das von Dagmar Hartinger übernommene Gesundheitsstudio Vitafit in der Bahnhofstraße den Betrieb auf. Die Bankkauffrau und Gesundheitstrainerin mit Schwerpunkt Pilates und Qui Gong arbeitet seit 2010 in dem von Claudia Kölbl gegründeten Studio mit. Neben den bisherigen Vitafit-Kursen bietet Hartinger mit sechs Angestellten beziehungsweise freiberuflich tätigen Kolleginnen jetzt mehr Yoga- und Entspannungskurse an. Neu sind auch die Kurse „Weg mit dem Corona-Speck“ und „Jumping“ (ab neun).

„Jedes Kind liebt es doch, Trampolin zu hüpfen“, sagt die 51-Jährige. Ursprünglich wollte sie das Vitafit schon im Januar wieder öffnen – doch die Pandemie machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Wie Holzmann plant Hartinger Wochenend- und Abendveranstaltungen, etwa zu Ernährung und Bewegung. Auch sie vermietet ihre Gymnastikräume (96 und 28 Quadratmeter) sowie ihren Massageraum.

Stimmung in der Geschäftswelt von Marktoberdorf besser

Philipp Heidrich, Abteilungsleiter für Wirtschaftsförderung bei der Stadt, freut sich über die Neueröffnungen. Die Stimmung in der Geschäftswelt werde besser. „Einzelhandel und Gastronomen atmen auf.“ Zumal zeitgleich mit den weitreichenden Corona-Lockerungen das Sommerwetter zurückkam. „Die Leute gehen wieder raus.“

