Postbote hortet Pakete in Stötten und wird festgenommen

26-jahriger Postbote weigert sich, Pakete an Kunden auszuliefern, teilweise öffnet und leert er sie. Er wurde festgenommen und befindet sich nun im Gefängnis.

16.10.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Statt zu liefern hat ein 26 Jahre alter Paketdienstfahrer im Ostallgäu tagelang Pakete und Sendungen gehortet und diese teilweise auch geöffnet und geleert. Zuletzt hatten sich deshalb etliche Kunden beschwert, die ihre Pakete nicht erhielten, teilte die Polizei mit. Der Mann sei inzwischen in Untersuchungshaft.

Postbote entsorgt Pakete in Steinbach

Dem 26-Jährigen auf die Schliche gekommen war der Depotleiter, der nach Beschwerden die Polizei einschaltete. Noch während er gemeinsam mit den Beamten das Zimmer des Fahrers kontrollierte, in dem die vermissten Sendungen vermutet wurden, ging telefonisch die Nachricht ein, dass ein Paketfahrer eben im nahe gelegenen Wald in Steinbach Pakete entsorge. Die Polizei ertappte den Fahrer an Ort und Stelle, die weggeworfenen Pakete allerdings waren bereits leer. Der 26-Jährige hatte die Kartons kurzerhand entsorgen wollen, die daraus entwendete Ware befand sich im Transporter.

Postbote wird festgenommen

Der Paketdienstfahrer wurde vorläufig festgenommen, er war gerade einmal eine Woche bei dem Unternehmen beschäftigt. Wie viele Pakete er in dieser Zeit unterschlagen hat, ermittelt die Polizei noch. Der 26-Jährige befinde sich derzeit im Gefängnis.