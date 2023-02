So hat Bogenschützin Annika Remer von der FSG Marktoberdorf ihre Premiere bei der Bayerischen erlebt

Die junge Sportlerin der FSG Marktoberdorf startete zum ersten Mal bei einer bayerischen Meisterschaft. Warum ihr Großvater besonders begeistert ist.

21.02.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die jüngste Schützin und der älteste Schütze der Abteilung in der FSG Marktoberdorf haben die Bogenschützen in Hochbrück bei München bei der bayerischen Hallenmeisterschaft vertreten. Annika Remer und Joachim Gärtner hatten sich als einzige der FSG dafür qualifiziert.

So weit muss Annika Remer mit dem Bogen schießen

Für Annika war es eine ganz neue Erfahrung auf dieser hohen Ebene. Insgesamt waren 509 Schützinnen und Schützen, verteilt auf die vier Tage, am Start.

Die Klasse von Joachim Gärtner (Senioren) war gespickt mit exzellenten und langjährigen Bogenschützen. 23 Teilnehmer waren in dieser Klasse gemeldet. Geschossen wurden in dem Wettkampf insgesamt 60 Pfeile auf eine Entfernung von 18 Meter. Joachim Gärtner erreichte in diesem Klassement mit 507 Ringen den guten elften Rang.

Früh aufstehen hieß es für Annika. Ihre Wettkampfpremiere bei einer bayerischen Meisterschaft begann bereits morgen um 8.30 Uhr. Sie endete erst vier Stunden später. Sie musste versuchen, so lange die Konzentration hochzuhalten. Auch sie musste 60 Pfeile auf die Scheibe in einer Entfernung von 18 Metern schießen. Annika erreichte bei ihrem ersten Auftritt mit 470 Ringen den neunten Rang. Eine sehr respektable Platzierung, wie ihr Trainer und Großvater, FSG-Bogenleiter Stephan Remer, anerkennend sagt.

Wie es nun bei der FSG Marktoberdorf weitergeht

Mit dieser Meisterschaft ist für die FSG-Bogensportler und Bogensportlerinnen die Wettkampfsaison in der Halle beendet. Es beginnt nun langsam die Vorbereitung für die Saison im Freien, die Ende März wieder beginnt.

Informationen über die Bogenabteilung unter www.fsg-marktoberdorf.de

Lesen Sie auch: Falschgeld nach dem Gaudiwurm in Marktoberdorf im Umlauf

So ging es beim Gaudiwurm in Marktoberdorf zu - ein Thema zog sich besonders durch