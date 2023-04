Premiere in Ebersbach: Darum geht es in dem Stück "GleisGeisterei"

Die Ebersbacher Theaterfamilie feiert mit dem Stück „GleisGeisterei“ erfolgreich Premiere. Dort sorgt Giacomo für Chaos. Er kann nämlich die Zeit zurückdrehen.

Wer wollte nicht schon selber mal die Zeit zurückdrehen? Wie so etwas geht und welche Konsequenzen das nach sich ziehen kann, das erfuhren die Zuschauer auf unterhaltsame Weise bei der Theaterpremiere von „GleisGeisterei“ in der voll besetzten Halle des TSV Ebersbach am vergangenen Wochenende.

Mitten in der Nacht taucht ein geheimnisvoller Fremder, komplett in Schwarz gekleidet, am stillgelegten Bahnhof von Niederhinterbergkirchentalhausen auf. Es ist Giacomo da Capo (dargestellt von Christian Reitebuch), ein sogenannter Gleisgeist, der mithilfe seiner Taschenuhr in der Zeit zurückspringen kann. Bereits zu Beginn des Stücks „GleisGeisterei“, einer ländlichen Komödie in drei Akten von Ralph Wallner, zeigt der Gleisgeist seine besonderen Fähigkeiten, aber auch seinen Hang für schöne Frauen und „Amore“.

Gleisgeist Giacomo trifft am Bahnhof auf zahlreiche Personen

Trotz des verwaisten Bahnsteigs tummeln sich zahlreiche Personen auf dem Bahnhof. Hier trifft Giacomo auf Hans (Reiner Endraß), den Kioskbetreiber. Dieser hat es vor drei Jahren verpasst, seiner großen Liebe Mona (Claudia Hailer) seine Gefühle ihr gegenüber zu gestehen. So wurde sie die Frau des verpeilten Bürgermeisters (Ewald Hummel), was Hans nur noch mehr frustriert. Auch die zwei Landstreicher (Annkatrin Deibler und Markus Epple) und die leicht vergessliche und verwirrte Witwe Radiesle-Resi (Marianne Förg) gehören zu den regelmäßigen Besuchern des Bahnhofes. Die Dorfbewohnerinnen Ursl (Regina Schropp) und Brunhilde (Elisabeth Kienle), die beide ein Auge auf Hans geworfen haben, komplettieren die Personengruppe rund um den Bahnhofskiosk.

Als Hans durch Zufall entdeckt, welch magische Kräfte Giacomo besitzt, zwingt er den Gleisgeist dazu, etwas an der Uhr zu drehen. Und so ergreift „Kiosk-Hans“ seine zweite Chance, um seinem Liebesglück mit Mona auf die Sprünge zu helfen. Jedoch wirbelt dieser Zeitsprung auch die Schicksale der anderen Dorfbewohner durcheinander und sorgt für ein erhebliches „Zeithupfer-Chaos“.

Theaterfamilie Ebersbach begrüßt neue Mitglieder

Die Theateraufführung überzeugt nicht nur durch die hervorragend besetzten Haupt- und Nebenrollen. Auch das Bühnenbauteam samt Tontechnik hat wieder ganze Arbeit geleistet und mit viel Liebe zum Detail einen Bahnhof samt Kiosk und Toilettenhäuschen zusammengezimmert. Die Bühnenkante wird kurzerhand zur Bahnsteigkante, an der akustisch Züge durch das Publikum rauschen. „Wir haben dieses Jahr gleich drei Neuzugänge unter unseren Laiendarstellern“, erzählt Gaby Epple, die wieder die Spielleitung übernommen hat. „Annkatrin, Elisabeth und Ewald passen super in unsere Theater-Familie!“ Das fand auch das Premieren-Publikum und belohnte alle Mitwirkenden mit langem Applaus.

Weitere Spieltermine für "GleisGeisterei" in Ebersbach:

Ostersonntag, 9. April, um 20 Uhr

Ostermontag, 10. April, um 20 Uhr

Mittwoch, 12. April, um 20 Uhr

Freitag, 14. April, um 20 Uhr

Samstag, 15. April, um 20 Uhr

Kartenvorverkauf: Tickets gibt es jeweils Montag und Donnerstag ab 16 Uhr unter der Handynummer 0177/6156407 oder per WhatsApp.