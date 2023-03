Premiere in Wald: Ein himmliches Theatervergnügen bei "Eine höllische Nacht"

In Wald feiert das Theaterstück "Eine höllische Nacht" Premiere. Wie das teuflische Stück beim Publikum ankommt.

29.03.2023 | Stand: 09:33 Uhr

„Endlich ist es soweit – endlich gibt es wieder ein Theater in Wald!“ So schreibt es Hans Kalopp, Regisseur, Spielleiter und Erster Vorsitzender der Theatergruppe Wald im Programmheft. Fünf Jahre Pause: Da fehlte etwas in der Gemeinde Wald. Nicht nur bei der Theatergruppe, auch bei den Besuchern. Schnell waren die ersten Spieltermine ausverkauft, doch es geht mit einigen Zusatzterminen in die Verlängerung.

Mit der „schwarzen“ Komödie „Eine höllische Nacht“ von Balthasar Alletsee haben sich die Mimen der Theatergruppe ein „teuflisches“ Stück ausgesucht. Doch so „teuflisch“ beginnt es gar nicht. Es ist wieder einmal ein ganz normaler Abend. Stefan (Hans-Peter Scheuermann) putzt sich die Zähne unter den Klängen von „Je t’aime“, seine Frau Sabine (Romana Purschke) macht sich ebenfalls fertig für die Nachtruhe. Auch in den wortlosen Szenen zeigt das Ehepaar am Premierenabend die hohe Kunst einer pantomimischen Darstellung. Alles war in der Familie so wie immer, eingefahren und schon fast ein bisschen langweilig. „Carpe Noctem“ (Genieße die Nacht) steht groß über dem Ehebett. Doch so ein Genuss sollte es nicht werden in dieser Nacht. Nachdem beide eingeschlafen sind, erscheint der Buchhalter des Teufels, Koschinsky (Hans Kalopp), um Stefan sein letztes Stündlein zu verkünden und mit seinem bisherigen Leben „abzurechnen“.

Theaterstück in Wald trifft den Nerv des Publikums

„Ich ziehe Bilanz“, sagt der „Buchhalter der Kleingeister und Krämersleut‘“ und stempelt Stefan als „Erledigt“ ab. Stefan, von Ängsten gepeinigt, macht nicht nur sich, sondern auch seine Sabine verrückt, die den Buchhalter jedoch nicht sehen kann. Er will die „Schlussbilanz“ des Buchhalters nicht hinnehmen und sich aus dem laufenden Verfahren befreien.

Nun geht es so richtig los im Schlafzimmer von Stefan und Sabine Held. Da laufen die ehemaligen Nachbarn Feilers (Irene Holderried und Hans Vogler) durch die Mauer und gehen auf Wanderschaft. Und plötzlich erscheint der teuflische „Luzifer“ (Anne Kalopp) und wird von Sabine als Einbrecher eingestuft. Ehemann Stefan versucht mit allen Mitteln, dem Teufel mit einigen Tricks von der „Schippe zu springen“ und einen Ersatz für sein letztes Stündlein zu finden. Auch der Versuch des Traum-Mädchens (Lara Purschke) lässt ihn nur kurz ins Grübeln kommen. Das höllisch-witzige Ensemble des Theatervereins zieht alle Register seines Könnens. Sehr zur Freude des Publikums, das immer wieder Szenenapplaus für das himmlische Vergnügen spendet. „Das soll’s gewesen sein“, sagt Luzifer und der Vorhang schließt sich. Doch die Geschichte geht mit viel Spannung, Dramatik und Humor weiter und findet ein Ende, mit dem alle zufrieden sein können. Mit diesem „anspruchsvollen“ Stück hat die Theatergruppe Wald um Regisseur Hans Kalopp wieder einmal so richtig den Nerv der Besucher getroffen und für einen spannenden, heiteren und höllisch witzigen Abend gesorgt. Der Schlussapplaus wollte kein Ende nehmen, so „teuflisch gut“ kam „die höllische Nacht“ in der ausverkauften Waldhalla an.

Die nächsten Aufführungen sind am Mittwoch, 29. März, Freitag, 31. März, Samstag, 1. April, Ostersonntag, 9. April, und Ostermontag, 10. April, jeweils um 20 Uhr in der Waldhalla in Wald. Karten gibt es jeweils Dienstag und Donnerstag von 17 bis 20 Uhr unter Tel. 0151/10638999.