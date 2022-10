Was Prinz Luitpold beim Manöver in Obergünzburg gegessen hat

Mehrfach wohnte Prinz Luitpold im Obergünzburger „Hirsch“. 1887 speiste der beliebte, volkstümliche Adlige dort mit 43 Offizieren. Das wurde serviert.

27.10.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Der „Hirsch“ in Obergünzburg hatte schon im 19. Jahrhundert weit und breit den besten Ruf. Seine Fremdenzimmer standen nie leer. Reisende richteten ihre Tour oft so ein, dass sie auch den Sonntag dort verbrachten, so gut war das Renommee des Gasthofes.

Womit das Gasthaus "Hirsch" Prinz Luitpold begeisterte

Zwei Säle, der „Vordere“ und der „Mittlere“ standen für größere Veranstaltungen zur Verfügung. Elegant-große Kristalllüster brachten eine vornehme Note in die Räume. Die Tische waren mit feinstem Damast und Porzellan gedeckt, in den schweren Tafelaufsätzen waren von Gärtnerhand geschmackvolle Blumenarrangements platziert.

Auch Prinz Luitpold, der spätere Prinzregent von Bayern, wusste die gute Küche im „Hirsch“ zu schätzen, als er dort 1887 während eines Manövers wohnte. Wenn er mit 43 Offizieren seines Stabes und den zur Tafel befohlenen Kommandeuren speiste, musste jeweils die Regimentsmusikkapelle eine Stunde lang spielen. Für das Menü wurden extra Fasanen und Kapaunen (Masthähne) aus München bezogen. Im Gefolge des Prinzen befand sich auch ein Konditor, der wunderschöne Eisbomben zum Nachtisch herstellte. Luitpold indes wünschte sich zum Nachtisch einen in der Hirschwirts Jörg’schen eigenen Käserei hergestellten „Backsteiner“ und ließ sich sogar noch einen für seinen nächsten Aufenthaltsort Kaufbeuren mitgeben.

Als zwei Regimentskapellen am Unteren Markt spielten

Mit Schiffhut und weiß-blauem Federbusch nahm Prinz Luitpold im Beisein des Generaloberst, Feldmarschall Arnulf Prinz von Bayern, mit seinem Stab auf dem Marktplatz in Obergünzburg die Paraden ab, die jeweils am Unteren Markt bei der Apotheke Aufstellung genommen hatten, während zwei Regimentskapellen spielten. 1897, beim seinerzeit großen Brigadeexerzieren des 10. und 13. Regiments, waren 24 Kompanien in Obergünzburg, Untrasried und der weiteren Umgebung einquartiert. Der Brigadeexerzierplatz befand sich beim Hofgut Reichholz. Die Obergünzburger empfanden die Anwesenheit des Prinzregenten Luitpold im Ort fast wie ein Märchen. Konnten sie doch, zumindest vom Gefühl her, einen Blick in die „große royale Welt“ tun.

Welches Schicksal der "Hirsch" in Obergünzburg ereilte

Wiederum zehn Jahre später, am 26. und 27. Oktober 1907, zerstörte ein Großbrand den alten „Hirsch“, der schon einhundert Jahre zuvor 1804 einem Brand zum Opfer gefallen und wieder aufgebaut worden war. Damit ging eine Art Feudalgastwirtschaftszeit in Obergünzburg zu Ende, wie sie wohl in der Form nie mehr kommen wird.

Xaver Jörg verkaufte seine Eigenbesitzwirtschaft. 1908 wurde das Gebäude der Hirschwirtschaft wieder neu aufgebaut und von einer Brauerei betrieben, bis die Marktgemeinde Obergünzburg im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts das Haus nach einem Generalumbau übernahm.

