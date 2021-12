Kritik am Böller-Bunker zündet: Landtag stimmt gegen Pyrotechnik-Lager in Wald

Die Petition gegen ein Pyrotechnik-Lager war erfolgreich: Der Landtagsausschuss spricht sich gegen den Bunker aus. Eine endgültige Absage ist das noch nicht.

03.12.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Die Bürgerinitiative „Pyrotechnik-Lager am Wasserschutzgebiet: Wir sagen Nein“ hatte bereits im April eine Petition im Landtagsausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz eingereicht. Von Anfang an hätten die Gemeinde Wald, Verwaltungsgemeinschaft Seeg und die Bürgerinitiative auf gravierende Fehler und Mängel im Bauantrag hingewiesen, sagt Dr. Peter Heigl, Sprecher der Initiative. „Keiner in der Gemeinde – auch ich – hat Verständnis dafür, so einen Bunker in der Natur zu bauen“, sagt Bürgermeisterin Purschke.