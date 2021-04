Walder Petition gegen Pyrotechnik-Lager im Ausschuss diskutiert - was nun folgt

Eine Bürgerinitiative möchte den Bau eines Pyrotechnik-Lagers in Wald verhindern. Der bayerische Ausschuss diskutierte die Petition. Was dabei herauskam.

Eine Entscheidung über die Petition der Walder Bürgerinitiative (BI) „Errichtung eines Pyrotechnik-Lagers am Rande eines Wasserschutzgebietes – Nein Danke“ ist am Donnerstag im Landtags-Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz vertagt worden. Auf Antrag der Ausschussvorsitzenden Rosi Steinberger wurde vereinbart, vor einer Abstimmung noch einen Ortstermin anzuberaumen. Der Sprecher der Initiative, Dr. Peter Heigl, zeigte sich „heilfroh“ darüber. So bekomme die Bürgerinitiative noch eine Chance, ihre Argumente gegen den Bau des Lagers am Rande des Ortsteils Kaufmanns zu untermauern. Stefan Goder (Allgäu Feuerwerke Unterthingau), der das Lager für Feuerwerkskörper errichten will, zeigte sich gestern gelassen. Wie er sagt, bezweifle er, dass bei dem Ortstermin neue Erkenntnisse gewonnen werden könnten.