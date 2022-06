Quadfahrer (21) stürzt bei Günzach mit seinem Fahrzeug einen Abhang hinunter

Ein 21-Jähriger ist am Samstagabend mit seinem Quad von der Straße abgekommen. Das Quad stürzte einen Abhang hinunter. Die Ursache ist bislang unklar.

12.06.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Ein 21-jähriger Quadfahrer ist am Samstagabend samt seinem Fahrzeug einen Abhang hinuntergestürzt. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 19.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Günzach nach Obergünzburg unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er dort alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab, wobei er das Gebüsch durchquerte und einen kleinen Abhang hinabstürzte.

Glück im Unglück: 21-Jähriger bleibt bei Unfall bei Günzach unverletzt

Glücklicherweise blieb der junge Mann unverletzt. Das BRK Ostallgäu brachte ihn rein vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug selber entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.