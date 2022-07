Radfahrer fährt ohne Licht und mit 2,4 Promille durch Marktoberdorf

Ein Radfahrer ist mit 2,4 Promille von der Polizei erwischt worden. Der Mann fiel einer Polizeistreife auf, weil er ohne Licht durch Marktoberdorf fuhr.

14.07.2022 | Stand: 14:09 Uhr

In der Nacht auf Donnerstag ist ein Radfahrer in Marktoberdorf mit 2,4 Promille in eine Polizeikontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, kam der 26-Jährige einer Streifenwagenbesatzung in der Kaufbeurener Straße stadteinwärts auf der falschen Fahrspur, sozusagen als Geisterfahrer, ohne Licht entgegen. Der Radfahrer versuchte noch zu flüchten, gab dieses Vorhaben jedoch schnell auf.

Atemalkoholtest ergibt 2,4 Promille

Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt.