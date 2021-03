Radfahrer bei Sturz am Kopf verletzt

In Bertoldshofen (Ostallgäu) bremste ein Radfahrer, um nicht mit einem Jungen zusammenzustoßen. Der 72-Jährige stürzte und verletzte sich.

Ein Radfahrer ist in Bertoldshofen gestürzt und hat sich eine Gehirnerschütterung und Platzwunde am Kopf zugezogen. Laut Polizei wollte der Mann am Montagabend an der Kreuzung zum Hornbachweg von der Neuen Steige hinab einem Jungen ausweichen. Der 10-Jährige kam mit seinem Roller angefahren und hatte Vorfahrt.

Radfahrer stürzt über Lenker und verletzt sich am Kopf

Der 72-jährige Radfahrer bremste und stürzte dabei über den Lenker auf den Asphalt. Er trug keinen Helm. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, der 10-Jährige blieb unverletzt.

