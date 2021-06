Radfahrer und Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Nach Unfällen in Marktoberdorf und im Altdorfer Kreisel mussten zwei Personen verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

27.06.2021 | Stand: 12:30 Uhr

Zwei Unfälle mit verletzten Personen haben sich in Marktoberdorf und im Altdorfer Kreisel bei Biessenhofen ereignet. Zunächst wurde am Freitag ein Radfahrer im Bereich der Meichelbeckstraße/Kemptener Straße von einer 44-jährigen Autofahrerin übersehen. Diese wollte die Straße überqueren und erfasste mit ihrem rechten Außenspiegel den 33-jährigen Ostallgäuer. Der Mann stürzte, verletzte sich am Bein und musste zur Untersuchung ins Klinikum Kaufbeuren. Am Nachmittag stürzte ein 57-jähriger Motorradfahrer aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt im Altdorfer Kreisverkehr. Der Mann fiel auf sein linkes Bein und musste zur Untersuchung ebenfalls ins Klinikum Kaufbeuren. An seinem Motorrad entstand zudem ein Schaden von etwa 1000 Euro.