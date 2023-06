Großes Radrennen: Mehrere Straßen in Günzach gesperrt

Am Sonntag steigt das große Straßenradrennen in Günzach. Mit welchen Verkehrsbehinderungen ist dabei zu rechnen?

03.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zum großen Radrennen am Sonntag, 4. Juni, sind in Günzach sowohl der Bierweg und die Bahnhofstraße als auch die Schönwiesstraße und die Nikolausstraße für den Verkehr gesperrt. Darauf weist der RC Allgäu (RCA) als Veranstalter des Straßenrennens nochmals expilizit hin.

Von 10.30 bis 16.30 Uhr

Die Straßensperrung am Sonntag soll von 10.30 Uhr am Vormittag bis 16.30 am Nachmittag gehen. Die Veranstalter bitten Betroffene um Verständnis. (Lesen Sie auch: Zwei Radrennen, über 1000 Fahrer: Das ist am Wochenende in Pinswang und Günzach geboten.)