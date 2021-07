Raffeisenbank Bidingen (Ostallgäu) wächst trotz Krise weiter

Wie gut die Raiffeisenbank Bidingen, eines der kleinsten Kreditinstitute in der Region, durch ein schwieriges Jahr gekommen ist. Was der Bank aber Sorgen macht.

Martin Eberle und Holger Bernhardt, Vorstände der Raiffeisenbank Bidingen, haben anlässlich ihrer Generalversammlung in Erinnerung gerufen, wie die Corona-Krise die privaten Lebensumstände, aber auch das berufliche und wirtschaftliche Leben weitreichend verändert hat. So sank die deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 merklich - und zwar um fünf Prozent.

"Ein in Deutschland noch nie da gewesener Einbruch des privaten Konsums!"

Während es im Frühherbst zahlreiche Forschungsinstitute noch für möglich hielten, dass das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts stagniert, bremsten die Eindämmungsmaßnahmen ab Herbst die konjunkturelle Erholung deutlich aus, erklären Eberle und Bernhardt. Mit einem Rückgang von sechs Prozent habe die Bundesrepublik im vergangenen Jahr einen bis dahin nie da gewesenen Einbruch der privaten Konsumausgaben erlebt.

Die Krise habe bestätigt, dass bei einer Genossenschaft das eigene Geld in guten Händen sei, so die Vorstände. Gerade am Beispiel der Kredite habe sich gezeigt, wie wichtig es sei, eine Bank an der Seite zu haben, die die Verhältnisse in der Region kenne und seit Jahren Ansprechpartner in finanziellen Fragen sei. Gerade in Zeiten von Corona komme es auf Beratung, modernen Bankservice und „auf Kunden maßgeschneiderte“ Finanzlösungen an.

Negativzinsen, Digitalisierung, Bankenregulierung - ein schwieriges Umfeld für die kleine Bank im kleinen Bidingen

Die Raiffeisenbank bewegt sich in einem herausfordernden Umfeld. Die Finanzbranche befindet sich seit Jahren in einem starken Umbruch, denn Digitalisierung, Negativzinsen und hohe regulatorische Anforderungen belasten das Bankgeschäft. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen hat sich die Bank auch im vergangenen Jahr gut entwickelt und war weiter auf Wachstumskurs.

Hier die wichtigsten Bilanzzahlen der Raifeisenbank Bidingen:

Bilanzsumme: 70,1 Millionen Euro (+18,3 Prozent)

Bilanzielles Eigenkapital: 4,2 Millionen Euro

Kundengelder: Bilanzielle Einlagen 54,4 Millionen (+19,7 %)

Kundenausleihungen: Bilanzielle Kredite 48,4 Millionen (+ 7,6 %)

Bilanzgewinn: knapp 26.000 Euro

Dividende: 2 % (knapp 21.000 Euro)

Gesetzliche Rücklage: rund 2.800 Euro, Weitere Rücklagen: 2.160 Euro

Wirtschaftliches Ergebnis vor Steuern: 369.000 Euro

Provisionsergebnis: 512 000 Euro (plus 8,0 %)

Wie sich die Bidinger Bank in der Region engagiert

Der Raiffeisenbank Bidingen eG ist laut Eberle und Bernhardt die „langfristig positive und nachhaltige Entwicklung der Region schon immer eine Herzensangelegenheit“. Soweit wie möglich würden Waren und Dienstleistungen von regionalen Firmen, Handwerkern und Landwirten gekauft, und im abgelaufenen Geschäftsjahr habe das Kreditinstitut über 5000 Euro an Vereine, soziale Institutionen und gemeinnützige Initiativen aus dem Geschäftsgebiet gespendet.

Einen weiteren kleinen Schritt vorangekommen ist die Genossenschaftsbank in ihrer Strategie zur nachhaltigen Entwicklung der Region, indem sie über den regionalen Marktplatz von „cells energie“ seit diesem Jahr ihren Strom aus Biogas- und Fotovoltaikanlagen, die in Bidingen und der näheren Umgebung stehen, beziehe.

Vorstände der Raiffeisenbank Bidingen: "Die Zinsspanne ist weiter rückläufig"

Die Vorstände berichteten, dass in der Gewinn- und Verlustrechnung 2020 nach wie vor das zinsabhängige Geschäft die größte Ertragssäule ist. Durch die anhaltende Negativ- und Niedrigzinsphase und ein flaches Zinsniveaus reduzierte sich der Zinsüberschuss trotz des um 58. 000 Euro angestiegenen Volumens (1,1 Mio. Euro). Die Zinsspanne sei weiter rückläufig.

Personal- und Sachaufwendungen seien vor allem wegen der Einführung des überregionalen Kundenservicecenters und weiteren einmaligen IT-Aufwendungen stärker gestiegen. Insgesamt betrugen die Verwaltungsaufwendungen 1,2 Mio. Euro (Vorjahr 1,16 Mio. Euro). Zusammenfassend wurde das Geschäftsjahr mit einem zufriedenstellenden Jahresergebnis abgeschlossen.

Die Amtszeit im Aufsichtsrat von Hermann Unterreiner war turnusgemäß abgelaufen. Sein Mandat für die nächste Periode wurde durch die Mitglieder gewählt.

