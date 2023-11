Ramona Wegenast verlässt MODfestivals in Marktoberdorf

Sechs Jahre lang hat sie den Marktoberdorfer Kammerchor-Wettbewerb organisiert, nun gibt Ramona Wegenast diese Tätigkeit auf. Welche Pläne sie hat.

28.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Sechs Jahre lang hat Ramona Wegenast als Geschäftsführerin von MODfestivals den Marktoberdorfer Kammerchor-Wettbewerb auf die Beine gestellt. Zum 1. Juni 2024 beendet sie diese Tätigkeit. Dies teilte das Chorbüro am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Der Grund für den Abschied: Wegenast wechselt nach Oberammergau, wo sie künftig die Geschäftsführung des "Eigenbetriebs Oberammergau Kultur" übernimmt. Die 43-jährige Kulturschaffende ist damit unter anderem für die Organisation der Passionsspiele zuständig. Doch bevor es soweit ist, findet in Marktoberdorf von 17. bis 21. Mai 2024 noch ein letztes Mal das Festival "Musica Sacra International" unter der Federführung von Wegenast statt. "Der Abschied von den Festivals fällt mir schwer", sagt sie.

MODfestivals hat Wegenast viel zu verdanken

Der Internationale Kammerchor-Wettbewerb und Musica Sacra International finden seit 1989 in Marktoberdorf statt. Im Januar 2018 übernahm Ramona Wegenast, die gebürtig aus Pirmasens (Rheinland-Pfalz) stammt, die Leitung von MODfestivals und war damit für die Organisation der Festivals zuständig. Der Verein habe Wegenast viel zu verdanken, sagt Hans Jaskulsky, Vorsitzender von MODfestivals. "Ramona Wegenast hat die Messlatte für die Arbeit unserer Geschäftsstelle in Marktoberdorf sehr hoch gelegt, genau an die richtige Stelle: Nur so kann man ein solches Doppelfestival professionell und innovativ planen und organisieren." Auch Wegenast fällt der Abschied keinesfalls leicht. Sie sagt: "Die Arbeit mit den Chören und Musikerinnen und Musikern aus aller Welt ist mir sehr ans Herz gewachsen. Insbesondere das Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen wird mir sehr fehlen".

Von Marktoberdorf nach Oberammergau

Mit dem Wechsel nach Oberammergau verbinden sich die bisherigen Tätigkeitsfelder von Wegenast: Chor, Orchester und Schauspiel - eingebettet in einen religiösen Kontext. Die Passionsspiele Oberammergau sind die weltweit bekanntesten ihrer Art. Erstmals wurde das Passionsspiel 1634 als Einlösung eines Gelübdes nach der überstandenen Pest aufgeführt. Seit 1680 findet das Spiel in zehnjährlichem Rhythmus statt.