Die Musikschule kooperiert mit der Grundschule Leuterschach-Wald. Gemeinsam wollen sie mit Drittklässlern eine Bläserklasse aufbauen. Was der Grund dafür ist.

27.03.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Kunst und Musik gelten vor allem im jungen Alter als prägend für das ganze Leben. So lernen sie schon im Grundschulunterricht unter anderem die Instrumente kennen. Aber sie selbst spielen? In der Schule? Was bisher nicht umsetzbar schien, soll zum neuen Schuljahr an der Grundschule Leuterschach/Wald für die Mädchen und Buben der dritten Klassen möglich werden. Dabei handelt es sich um ein Angebot der Musikschule Marktoberdorf auf Initiative der beiden örtlichen Musikkapellen.