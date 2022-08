Randale aus Liebeskummer: 18-Jähriger zerstört Verkehrszeichen in Bidingen

Ein 18-Jähriger hat in Bidingen mit einem Ast auf ein Verkehrszeichen eingeschlagen und es stark beschädigt. Als Motiv gab er Liebeskummer an.

31.08.2022 | Stand: 13:19 Uhr

Mit einem Ast hat ein 18-Jähriger am Dienstagabend auf ein Verkehrszeichen in Bidingen eingeschlagen und es dadurch starkt beschädigt. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf wurde es teilweise von der Stange gerissen. (Lesen Sie dazu auch: Sachbeschädigung? Reifen eines parkenden Autos in Marktoberdorf vermutlich zerstochen)

Liebeskummer und Alkohol

Die Polizeibeamten machten den 18-Jährigen schnell ausfindig und vernahmen ihn. Er war leicht alkoholisiert. Sein Verhalten begründete er damit, dass er Liebeskummer habe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Bematen leiteten eine Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen den 18-Jährigen ein.

