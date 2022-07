Rasern vorbeugen: Gemeinderat Aitrang befürwortet Dreißigerzone in Huttenwang

Für eine Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich Ortsmitte in Huttenwang entschied sich der Gemeinderat Aitrang. Auch ein Zebrastreifen war im Gespräch.

11.07.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Im Ortsteil Huttenwang der Gemeinde Aitrang (Ostallgäu) soll in Zukunft im Bereich Ortsmitte bis Ortsausgang Richtung Ebersbach eine Geschwindigkeitsbeschränkung von höchstens 30 Kilometer pro Stunde (km/h) gelten. Dafür entschied sich der Gemeinderat Aitrang in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. (Lesen Sie dazu auch: Ostallgäuer Grüne fordern Bahnausbau, Tempolimit und erneuerbare Energien)

Vor allem von Ebersbach in Richtung Huttenwang werde zu schnell gefahren

In der Bürgerversammlung vergangenen September in Huttenwang wurde von mehreren Bürgern eine innerörtliche Tempobegrenzung auf 30 km/h gewünscht. Vor allem auf der geraden Strecke von Ebersbach her in der Ort hinein und aus dem Ort hinaus werde zu schnell gefahren, wurde vorgebracht. Daraufhin erfolgte für ungefähr eine Woche eine versteckte Geschwindigkeitsmessung an der Straße von Ebersbach her in den Ort.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag für den gesamten Zeitraum bei ca. 47 km/h. 408 Kraftfahrzeuge waren mit mehr als 51 km/h unterwegs. Spitzenreiter allen voran war ein Raser um 10 Uhr vormittags mit 95 km/h. Vom Gemeinderat wurde anschließend angeregt, noch weitere Informationen einzuholen. Außerdem sei es ratsam, ein Stimmungsbild von den Bürgern einzufangen.

Für mehr Sicherheit für Kinder

Wie Bürgermeister Michael Hailand nun dem Gemeinderat mitteilte, geht aus der Mehrheit der Zuschriften hervor, dass eine Begrenzung auf 30 km/h im ganzen Ortsbereich befürwortet und auch gewünscht wird. Begründet wurde dies mit fehlenden Bürgersteigen, äußerst unübersichtlichen Stellen, engen Straßen und vor allem mehr Sicherheit für Kinder, Schulkinder und generell für alle Fußgänger.

Bei einem Ortstermin mit der Unteren Verkehrsrechtsbehörde und der Polizeiinspektion Marktoberdorf wurde jedoch festgehalten, dass für Huttenwang generell keine Tempo-30-Zone erklärt werden kann, weil es sich um eine Ortsverbindungsstraße handelt. Die Leichtigkeit des Verkehrs solle gewährleistet werden.

Allerdings könne die Gemeinde objektiv entscheiden und bei besonderen Gefahrenstellen für Fußgänger an schmalen Straßen ohne Gehsteig eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h festlegen. Nach kurzer Diskussion beschloss das Gremium die Teilbegrenzung von der Ortsmitte bis zum Ortsausgang in Richtung Ebersbach.

Ein Zebrastreifen ist nicht empfehlenswert

Wie Bürgermeister Heiland weiter mitteilte, haben 35 Bürgerinnen und Bürger die Einrichtung eines Zebrastreifens in der Lindenstraße zwischen den Anwesen Hausnummer 45 und 46a beantragt. Es sei inzwischen eine Verkehrsschau mit der Unteren Verkehrsrechtsbehörde am Landratsamt und dem Verkehrssachbearbeiter der Polizeiinspektion Marktoberdorf erfolgt.

Dabei wurde mitgeteilt, dass es nicht empfohlen werden könne, einen Zebrastreifen anzubringen. Er werde von den Verkehrsteilnehmern zu leicht übersehen und biete den Benutzern aus diesem Grund lediglich eine trügerische Sicherheit. Nach einer Diskussion des Antrags im Gremium wurde das Anbringen eines Zebrastreifens an besagter Stelle mit 2:10 Stimmen abgelehnt. Dies lag auch daran, dass er zu nahe an der Kreuzung liegen würde.

