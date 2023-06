Wie wird man rauchfrei? - Ostallgäuer Experte gibt Tipps wie das Aufhören leichter fällt

Ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland rauchen. Erich Degenhardt, Pressesprecher der Ostallgäuer Apotheken, gibt Tipps: So hört man mit dem Rauchen auf.

02.06.2023 | Stand: 06:02 Uhr

Rauchen bleibt eines der größten Gesundheitsrisiken in Deutschland. Darauf machte auch der Weltnichtrauchertag diese Woche aufmerksam. Er stand dieses Jahr unter dem Motto „Wer kann schon Tabak in Nahrung verwandeln?“. Der Gedanke dahinter: Wer rauchfrei lebt, hat auch mehr Geld für gesunde Lebensmittel. Doch der Kampf gegen das Rauchen ist nicht leicht zu gewinnen, sagen die Apotheker im Landkreis Ostallgäu. Deren Pressesprecher, Apotheker Erich Degenhardt, gibt Tipps, wie die Rückkehr in ein rauchfreies Leben gelingen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.