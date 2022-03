Raus aus der Quarantäne: Marktoberdorfs Frauen wollen Sieg

Es ist im Handball das Duell Erster gegen Letzten. Frauen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf fahren als Spitzenreiter nach Aichach. Aber mit welcher Besetzung?

05.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf kehren aus ihrer Corona-Quarantäne zurück. Am Samstag, 5. März, gastieren sie in der Landesliga beim TSV Aichach. Anpfiff ist um 17.15 Uhr.

Deshalb täuschte das Hinspielergebnis der SG-Frauen

Das Hinspiel haben die SG-Frauen mit 41:29 vom Ergebnis her ganz deutlich für sich entschieden. Der Angriff war durchgehend gut, die Abwehr nur zu Beginn. Nach der ersten Halbzeit ließen die Allgäuerinnen in ihrer Abwehrarbeit sehr nach und so gelang es dem gegnerischen Team, fast 30 Tore zu werfen.

Die SG-Frauen erinnert sich an die Partie in Aichach vor ungefähr zwei Jahren. Zwar haben sie dort gewonnen, aber die Leistung, die sie gezeigt haben, hätte auch zum Verlieren gereicht. Deshalb gilt auch jetzt höchste Vorsicht. Aichach als Letzter der Tabelle ist bislang noch punktlos, aber gerade vermeintlich schlechtere Gegner sind oft die größte Herausforderung. Im Lager der SG ist der Respekt dem Aichacher Team gegenüber hoch eingestellt.

Welche "Nachwehen" Corona bei den Handballerinnen zeigt

Auch sind die SG-Frauen gespannt, in welcher Zusammensetzung sie das Auswärtsspiel überhaupt bestreiten können. Weil acht Spielerinnen in den vergangenen zwei bis drei Wochen mit einer Corona-Infektion und auch einige sogar noch mit „Nachwehen“ zu kämpfen haben, wird kurzfristig über deren Einsatz entschieden. Das bis dato noch geschwächte Team der SG Biessenhofen-Marktoberdorf um Trainer Mario Scheffler wird trotz alledem alles daran setzen, nach Aichach zu fahren und mit zwei weiteren Punkten im Gepäck wieder nach Hause zurückzukehren.