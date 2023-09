So hilft die Realschule Marktoberdorf Jugendlichen, den richtigen Beruf zu finden

Die Realschule Marktoberdorf erhält zum zweiten Mal das bayerische Berufswahl-Siegel. Warum die Schule erneut damit ausgezeichnet wurde.

27.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Handwerk, Industrie, Hotellerie, Wirtschaft oder Wissenschaft? Jungen Menschen stehen heutzutage sehr viele unterschiedliche Berufswege offen. Um so wichtiger ist die Berufsorientierung. Das findet auch die Realschule Marktoberdorf, die in dem Bereich sehr aktiv ist und dabei nicht zuletzt auch Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf fördert und mithilfe von Schulpartnerschaften viele praktische Projekte anbietet – vom Bauernhof bis zur Lehrwerkstatt. Für ihren Einsatz bei der Berufsorientierung ist die Staatliche Schule nun als eine von 44 Schulen in ganz Bayern mit dem Berufswahl-Siegel 2023 ausgezeichnet worden.

