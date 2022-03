Realschule Marktoberdorf: Für Ukraine-Spenden gibt es Gummibärchen

5752,72 Euro sammelte die Realschule Marktoberdorf für die Ukrainehilfe. Vor allem die Klasse 10D nahm die Spendenaktion in die Hand und verteilte Gummibärchen.

Die ganze Schulfamilie der Staatlichen Realschule Marktoberdorf wollte angesichts des Ukraine-Kriegs ein Zeichen für Frieden und Zusammenhalt setzen. Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 10D zeigten sich sofort motiviert und sammelten mit ihrer Lehrerin, Antje Bärnthol, mit liebevoll gebastelten Spendenboxen, insgesamt 5752,72 Euro ein und verteilten als Dankeschön kleine Gummibärchenpackungen.

Sebastian Kühn, Vertreter der weltweit tätigen Ostallgäuer Hilfsorganisation „Humedica“, nahm den Spendenscheck entgegen und betonte den Dank an die gesamte Schulfamilie für diesen Einsatz. Kühn berichtete von der Arbeit von Humedica weltweit und speziell in der Ukraine.

Humedica: Mit dem Marktoberdorfer Spendengeld werden Hilfsgüter in den Nachbarländern der Ukraine gekauft

Mit dem Geld werden Hilfsgüter in den direkten Nachbarländern der Ukraine gekauft, um die Transportwege so kurz wie möglich zu halten, berichtete Sebastian Kühn. Anschließend werden diese durch Mitarbeiter von Humedica möglich nah zu den Menschen in der Ukraine gebracht. Da in der Ukraine schon seit 20 Jahren Versorgungshilfe durch Humedica geleistet wird, konnte nach Angaben Kühns schon im Vorfeld ein großes Partnernetzwerk aufgebaut werden, sodass das eingesammelte Geld schnell und flexibel dort ankommt, wo es benötigt wird.