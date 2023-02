Regina Wegmann geht es in Biessenhofen und Bidingen ums Wohl der Älteren

Quartiersmanagerin Wegmann berichtet über ihre Arbeit für Senioren. Wie ihre Tätigkeit in Bidingen und Biessenhofen in der Praxis aussieht und was noch fehlt.

09.02.2023 | Stand: 04:00 Uhr

„Sachstand bei der Quartiersarbeit (Seniorenbelange)“: Der Punkt auf der Tagesordnung der Bidinger Gemeinderatssitzung klang sehr nüchtern. Doch Regina Wegmann zeigte in ihrem Vortrag auf, wie vielen Facetten die sogenannte Quartiersarbeit im Seniorenbereich hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.