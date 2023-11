Bis zu 10.000 Euro für Bio-Kleinprojekte im Ostallgäu erhalten

Öko-Modell-Region fördert Kleinprojekte im Ostallgäu, die die Bio-Landwirtschaft stärken. So können sich Interessierte anmelden und das sind die Bedingungen.

09.11.2023 | Stand: 15:57 Uhr

Mit insgesamt 50.000 Euro fördert die Öko-Modellregion Ostallgäu auch im Jahr 2024 wieder Kleinprojekte, die die regionale Bio-Land- und Lebensmittelwirtschaft sowie regionale Bio-Wirtschaftskreisläufe stärken. Also im prinzip alles, was dazu beiträgt, dass Bio-Lebensmittel in der Region besser verfügbar sind. Der Fördersatz beträgt bis zu 50 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Die Öko-Modell-Region Ostallgäu ruft nun zum Einreichen von Förderanfragen für die Kleinprojekte auf. Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, Verbände, Vereine und öffentlich Einrichtungen können die Förderung beantragen. Einsendeschluss ist Donnerstag, 18. Januar 2024. Gefördert werden die Projekte im Rahmen des „Verfügungsrahmens Ökoprojekte“ der Öko-Modellregion.

Förderfähig sind beispielsweise Geräte zur Verarbeitung

„Bereits im ersten Jahr wurde eine große Bandbreite an Projekten erfolgreich umgesetzt“, freut sich Landrätin Maria Rita Zinnecker. Die Kleinprojekte helfen laut Zinnecker, neue regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen und bisherige Lücken in der Verarbeitung zu schließen.

Ein Kleinprojekt darf die förderfähigen Gesamtausgaben von 20.000 Euro netto nicht übersteigen und soll dazu beitragen, regionale Versorgungsstrukturen zu verbessern. Förderfähig sind beispielsweise Gerätschaften für die (Weiter-)Verarbeitung von Agrarrohstoffen oder Ausstattungen für die Direktvermarktung.

Die Projekt müssen im Gebiet der Öko-Modell-Region Ostallgäu liegen

Neben Sachkosten werden beispielsweise auch Werbemittel oder Veranstaltungen zur Bewusstseinsbildung gefördert. Die Projekte werden mit bis zu 50 Prozent gefördert (maximal 10.000 Euro) und müssen im Projektgebiet der Öko-Modellregion Ostallgäu liegen.

Sie dürfen noch nicht begonnen haben und müssen bis 20. September 2024 umgesetzt worden sein. Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben muss eine Förderung bewilligen.

Die Auswahlkriterien sowie erforderliche Antragsformulare finden Interessierte auf der Homepage der Öko-Modellregion Ostallgäu unter: https://oekomodellregionen.bayern/ostallgaeu/nachrichten/3072/foerderung-von-kleinprojekten-2024. Abschluss und Abrechnung des Projekts ist am 20. September 2024. Ansprechperson ist Lisa Mader

