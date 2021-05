Reh springt bei Marktoberdorf in Motorrad: Vater und Tochter verletzt

Der 42-Familienvater war mit seiner Tochter auf seiner Maschine bei Marktoberdorf unterwegs. Was dann geschah.

16.05.2021 | Stand: 13:43 Uhr

Bei einem Wildunfall sind am Samstag bei Marktoberdorf zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei machte am Samstag ein 42-jähriger Familienvater mit seiner Tochter eine Motorradausfahrt. Als sie so gegen 13.30 Uhr von Leuterschach in Richtung Marktoberdorf fuhren, sprang ihnen kurz vor dem Ortseingang Marktoberdorf ein Reh ins Motorrad. Durch den Zusammenstoß kamen sie zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Schachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

