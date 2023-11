Autofahrer aufgepasst: Der Tunnel Bertoldshofen ist ab der kommenden Woche gesperrt

Wegen Reinigungsarbeiten war der Tunnel Bertoldshofen bereits einen Tag nicht befahrbar - ab Montag müssen Autofahrer dann wieder eine Umleitung nehmen.

08.11.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Autofahrer aufgepasst: Bereits am Dienstag war der Tunnel Bertoldshofen wegen Reinigungsarbeiten zu. Nächste Woche geht es weiter: Am Montag, 13., ab 8 Uhr und am Dienstag, 14. November, ist der Tunnel erneut für den Verkehr komplett gesperrt.

Grund dafür sind „betriebliche Unterhaltungsarbeiten“, teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit. Das heißt, Fachfirmen warten und überprüfen die Anlagen der Sicherheits- Informations- und Kommunikationstechnik in der knapp 600 Meter langen Röhre. Autofahrer werden über die alte B472 durch Bertoldshofen umgeleitet.

Lesen Sie auch: Ortsumfahrung B16 Bertoldshofen und Marktoberdorf geht in die letzte Phase