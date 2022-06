Rekordmann an der Orgel kommt aus Sulzschneid: Nie gab es im Bistum einen jüngeren Organisten

Schon 20 Jahre spielt Florian Steinacher in Sulzschneid Orgel. Dabei ist er selbst erst 31 Jahre alt. Sein Engagement beschränkt sich nicht auf das Instrument.

23.06.2022 | Stand: 09:02 Uhr

In der Kirche sitzen die Menschen in den Bänken und sehen nach vorn, wo ihr Pfarrer steht und die Messe hält. Sobald dann gesungen wird, spielt wie von selbst die Orgel und begleitet den Gottesdienst. Doch irgendjemand sitzt an dem Instrument und greift in die Tasten. In Sulzschneid (Ostallgäu) ist dieser Jemand Florian Steinacher – und das schon seit satten 20 Jahren. Dabei ist der Organist selbst erst 31 Jahre alt. Bereits als Elfjähriger sorgte er für die musikalische Untermalung der Messen. Nie gab es im Bistum Augsburg einen jüngeren Organisten. (Lesen Sie dazu auch: Seit 25 Jahren Mesnerin: Brunhilde Friedrich aus Thalhofen verpasst keinen Gottestdienst)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.