Rennwagen von Schumi in Aktion: Etwa 2000 Zuschauer beim Auftakt von Auerberg Klassik

Der erste Tag von Auerberg Klassik hält für die Zuschauer einige Highlights bereit. Das Großevent feiert mit etwa 2000 Zuschauern seinen Auftakt.

11.09.2022 | Stand: 16:37 Uhr

Der Dauerregen vom Samstagvormittag bei der dritten Auflage von Auerberg Klassik war schnell vergessen. Denn pünktlich zum Start des ersten Wertungslaufes um 13:45 Uhr kam die Sonne zum Vorschein und strahlte mit den Gesichtern der Veranstalter um die Wette. Auch bei den etwa 2000 Zuschauern am Samstag tat der ein oder andere kurze Schauer der prächtigen Stimmung keinen Abbruch.

"Echte Schmankerl" auf der Rennstrecke von Auerberg Klassik

Im Rahmenprogramm der Motorrad - Wertungsläufe konnten die durchweg begeisterten Motorsportfans an der Strecke echte „Schmankerl“ erleben. Unter anderem war der Formel-3-Reynard-Opel-Spiess auf der Strecke unterwegs. Mit dem Fahrzeug fuhr bereits Michael Schumacher. An diesem Tag saß sein ehemaliger Trainer Klaus Trella aus Leutkirch im Allgäu hinter dem Steuer. Auch einen originalen Formel-1-Brabham aus dem Jahr 1962 erlebten die Zuschauer in Aktion.

Punktlich zum Start des Rennens kam die Sonne raus. Bild: Franz Moder

Auch am Sonntag geht es nochmals weiter.

