Das erste Kätzchen zieht ins sanierte Tierheim in Marktoberdorf ein

Nach einem halben Jahr sind die Renovierungen im Tierheim Marktoberdorf abgeschlossen und die ersten Tiere werden abgegeben. Welche Aufgaben jetzt anstehen.

22.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ein kleines Kätzchen mit einem verklebten Auge und „ein bisschen Schnupfen“ ist das erste Tier, das in das aufwendig sanierte Tierheim in der Engratsrieder Straße einzieht. „Seit Freitag haben wir wieder geöffnet und noch am selben Tag wurde die Katze bei uns abgegeben. Sie ist gerade mal acht Wochen alt“, sagt Tierheimleiterin Lisa Hölzel. Am Montag kamen bereits zwei weitere Tiere dazu. „Ich gehe davon aus, dass das Haus innerhalb von kurzer Zeit voll sein wird“, sagt die 26-jährige Tierpflegerin.

